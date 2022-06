Covid: Pfizer interrompe il trial sulla pillola Paxlovid

MeteoWeb

La Pfizer ha annunciato che sospendera’ il previsto trial sugli effetti del suo antivirale Paxlovid in pazienti senza particolari rischi di complicazioni del Covid. Gli ultimi dati raccolti dall’azienda non hanno mostrato alcuna particolare efficacia di Paxlovid nel ridurre i sintomi nei pazienti con una salute normale.

Il farmaco e’ gia’ stato autorizzato per l’uso in malati ad alto rischio, con malattie preesistenti in quanto capace di ridurre le probabilita’ di Covid in forma grave e di morte. Pfizer ha fatto sapere che includera’ i nuovi dati nella richiesta di approvazione piena da parte della Fda di Paxlovid per persone appunto ad alto rischio.