Covid, rischi specifici per età e sesso di miocardite e pericardite dopo i vaccini Pfizer e Moderna: lo studio

“Il 19 luglio 2021, l’Agenzia Europea per i Medicinali ha consigliato di aggiungere miocardite e pericardite all’elenco degli effetti avversi di entrambi i vaccini anti-Covid a mRNA di Pfizer–BioNTech e Moderna. Numerosi rapporti indicano che gli eventi avversi in genere si verificano entro una settimana dopo l’iniezione, principalmente dopo la seconda dose di vaccino, si raggruppano nei giovani maschi e determinano un decorso clinico lieve e una breve durata del ricovero”. Lo si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, in cui viene fornita una valutazione completa dell’associazione tra miocardite/pericardite, per vaccino e per sesso ed età.

Lo studio ha analizzato tutti i 1.612 casi di miocardite e 1.613 casi di pericardite verificatisi in Francia nel periodo dal 12 maggio 2021 al 31 ottobre 2021. “Le associazioni più grandi si osservano per la miocardite dopo il vaccino Moderna in persone di età compresa tra 18 e 24 anni. Le stime dei casi in eccesso attribuibili alla vaccinazione rivelano anche un carico sostanziale di miocardite e pericardite in altri gruppi di età e sia nei maschi che nelle femmine”, rivela lo studio.

“Il numero di casi in eccesso di miocardite per 100.000 dosi somministrate a adolescenti maschi di età compresa tra 12 e 17 anni è stato di 1,9 per la seconda dose del vaccino Pfizer e per i giovani adulti di età compresa tra 18 e 24 anni ha raggiunto 4,7 per la seconda dose del vaccino Pfizer e 17 per la seconda dose del vaccino Moderna. Ciò si traduce in un caso di miocardite associata al vaccino ogni 52.300 seconde dosi del vaccino Pfizer tra i 12-17 anni, e 21.100 seconde dosi del vaccino Pfizer e 5.900 seconde dosi del vaccino Moderna tra 18-24 anni. Le stime dei casi in eccesso erano inferiori per i gruppi di età più avanzata e generalmente per le femmine. Tuttavia, il numero di casi in eccesso di miocardite attribuibili alla seconda dose del vaccino Moderna era costantemente più alto”, riporta lo studio.

“Tra le donne di età compresa tra 18 e 24 anni, il numero stimato di casi in eccesso di miocardite per 100.000 dosi ha raggiunto 0,63 per la seconda dose del vaccino Pfizer (corrispondente a 1 caso per 159.000 dosi) e 5,3 per la seconda dose del vaccino Moderna (corrispondente a 1 caso ogni 18.700 dosi). Per quanto riguarda la miocardite, le stime per la seconda dose del vaccino Moderna erano costantemente più elevate”, si legge nello studio.

“Troviamo che la vaccinazione con entrambi i vaccini a mRNA era associata ad un aumentato rischio di miocardite e pericardite entro la prima settimana dopo la vaccinazione. Le associazioni erano particolarmente pronunciate dopo la seconda dose ed erano evidenti sia nei maschi che nelle femmine. Abbiamo riscontrato una tendenza all’aumento dei rischi verso i gruppi di età più giovani, ma è stato riscontrato anche un rischio significativo nei maschi di età superiore ai 30 anni di sviluppare miocardite e nelle femmine di età superiore ai 30 anni di sviluppare pericardite dopo la vaccinazione. In modo rassicurante, questi casi di miocardite e pericardite, anche se hanno richiesto il ricovero in ospedale, non hanno dato luogo a esiti più gravi di quelli non correlati alla vaccinazione”, riporta lo studio.

“In conclusione, questo studio fornisce una forte evidenza di un aumento del rischio di miocardite e di pericardite nella settimana successiva alla vaccinazione anti-Covid con vaccini a mRNA sia nei maschi che nelle femmine, in particolare dopo la seconda dose del vaccino Moderna. Studi futuri basati su un lungo periodo di osservazione consentiranno di indagare il rischio correlato alla dose di richiamo dei vaccini e di monitorare le conseguenze a lungo termine di queste infiammazioni acute post vaccinazione”, concludono gli autori dello studio.