Covid, Borrell: “la Russia coi vaccini è stata un fallimento, bene l’Ue”

L’Unione europea contro il Covid-19 “è riuscita a vaccinare rapidamente la nostra popolazione e ad essere il più grande esportatore mondiale di vaccini e il secondo donatore ai paesi a basso e medio reddito. La diplomazia russa sui vaccini è stata un totale fallimento e la Cina non ha mantenuto le promesse iniziali“. Lo scrive su twitter l’Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell. “Basandosi su questo track record, l’Ue continuerà a sostenere l’accesso ai vaccini in tutto il mondo, in particolare anche aiutando l’Africa a produrli“.