Covid: Shangai esce dal lockdown e torna gradualmente alla normalità

Oggi Shanghai ha alleggerito una serie di restrizioni anti-Covid, avvicinandosi alla normalità dopo due mesi di lockdown che hanno costretto i residenti della megalopoli nelle loro case e hanno colpito duramente l’economia cinese. L’hub commerciale di 25 milioni di persone è stato chiuso (per aree) dalla fine di marzo, quando la variante del virus Omicron ha provocato la peggiore epidemia nel Paese dall’inizio della pandemia nel 2020. La gran parte degli abitanti non ha potuto lasciare casa dal primo di aprile. Molti dipendenti di aziende hanno dormito nei luoghi di lavoro, come accaduto ai dipendenti della Borsa di Shanghai, che ha continuato a funzionare per tutto il periodo del lockdown. Alcune regole sono state gradualmente allentate nelle ultime settimane, ed oggi le autorità hanno iniziato a consentire ai residenti delle aree considerate a basso rischio di muoversi liberamente.

“E’ un momento che abbiamo atteso a lungo,” ha affermato il governo municipale di Shanghai. Gli abitanti hanno ripreso a viaggiare in metropolitana, ad andare negli uffici, mentre alcuni negozi si preparano a riaprire. Il vicesindaco Zong Ming ha spiegato che l’alleggerimento delle misure avrà un impatto su circa 22 milioni di persone. I centri commerciali, i minimarket, le farmacie e i saloni di bellezza potranno operare al 75% della capacità, mentre i parchi e gli altri luoghi panoramici riapriranno gradualmente. Cinema e palestre, però, rimarranno chiusi, e le scuole riapriranno lentamente su base volontaria.

I nuovi contagi sono calati per l’11° giorno consecutivo: nelle ultime 24 ore sono stati 15 – in una metropoli da 25 milioni di abitanti – e i casi sintomatici solo 5. Non ci sono stati decessi per il 5° giorno consecutivo. Il governo cittadino ha avvertito che, però, la situazione non è ancora tornata alla normalità: “Al momento, non c’è ancora spazio per rilassarsi nel consolidare i risultati della prevenzione e del controllo delle epidemie,” ha dichiarato Zong Ming.

Il lockdown di Shanghai, principale hub economico della Cina, ha provocato forti rallentamenti economici al Paese e ha messo in discussione la politica “Zero Covid” che Pechino continua a perseguire.