Covid, Sileri: “servono vaccini aggiornati e a ottobre qualche problema in più lo avremo”

MeteoWeb

“Questo virus avrà bisogno di una protezione di comunità ogni anno, come accade con il virus influenzale. Io non so se nel 2023 sarà questo il virus che circolerà o un altro. Verrà identificato nell’emisfero australe il virus che più circolerà e da lì verrà preparato un vaccino aggiornato, come viene fatto ogni anno per l’influenza“: lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, facendo il punto sul Covid a Morning News, su Canale 5. Secondo il sottosegretario “non dobbiamo preoccuparci e vivere in maniera ossessiva la presenza di questo virus“. La situazione di oggi “è il modo in cui il virus passa da una fase di pandemia verso una fase di endemia. Un passaggio che abbiamo accelerato grazie alla vaccinazione di massa“. Per Sileri “dobbiamo invece concentrarci sull’ottenimento quanto prima di vaccini aggiornati, altrimenti a ottobre qualche problema in più lo avremo“.