Covid: Stoltenberg colpito dal fuoco di Sant’Antonio

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha annullato una serie di incontri di persona in Germania e Romania: il capo dell’Alleanza atlantica è stato colpito da Herpes Zoster, più noto come fuoco di Sant’Antonio, effetto possibile nel decorso post Covid. Stoltenberg in questi giorni lavorerà da casa. “Il Segretario Generale condurrà la sua visita programmata in Germania (e Romania) a distanza anziché di persona. Gli è stato diagnosticato il fuoco di Sant’Antonio, che può verificarsi dopo il COVID-19, e lavora da casa,” ha affermato un funzionario della NATO.

L’Herpes Zoster è causato dal virus dell’herpes che causa la varicella. Spesso si presenta come un’eruzione cutanea con vesciche. Può essere particolarmente doloroso per gli adulti. L’ex primo ministro norvegese, 63 anni, avrebbe dovuto partecipare agli incontri a Berlino oggi con il cancelliere tedesco e con il ministro della Difesa del Paese. Stoltenberg, che è completamente vaccinato contro il Covid, lo ha contratto all’inizio di maggio.