Covid, negli USA via libera ai vaccini per i più piccoli: Pfizer da 6 mesi a 4 anni

Un gruppo di esperti della Food and Drud Administration (Fda), l’agenzia federale Usa per il controllo dei farmaci, ha raccomandato il vaccino Pfizer per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni.

Gli esperti della Fda, inoltre, hanno dato il via libera alla somministrazione delle due dosi del vaccino Moderna ai bambini al di sotto dei 5 anni di età. Si trattava dell’ultimo gruppo di età finora escluso dalla vaccinazione anti Covid-19. Gli esperti sono attesi oggi anche alla decisione sulla somministrazione delle tre dosi del vaccino Pfizer allo stesso gruppo di età. Se la Fda seguirà le raccomandazioni degli esperti, come solitamente avviene, mancherà solo la decisione definitiva del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), i cui esperti si riuniranno sabato. A questo punto, i vaccini per i circa 18 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni di età potrebbero essere disponibili già a partire da lunedì o martedì della prossima settimana.