La Commissione Ue dà l’ok all’ingresso della Croazia nella zona euro

La Croazia diventera’ il 20° Paese ad adottare la moneta unica. La Commissione Europea, infatti, ha dato il suo parere positivo per l’ingresso del Paese nella zona euro a partire dall’1 gennaio 2023. La Croazia, si legge nella valutazione di Bruxelles, “soddisfa i quattro criteri di convergenza nominale e la sua legislazione e’ pienamente compatibile con i requisiti del Trattato e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali/BCE”.

La decisione finale dell’Ecofin e’ attesa per il 12 luglio, dopo le discussioni in seno all’Eurogruppo e al Consiglio Europeo, e dopo i pareri del Parlamento Europeo e della BCE. Ma non è prevista opposizione: ormai la strada è spianata per l’ingresso della Croazia nella zona euro, sette anni dopo l’ingresso della Lituania. “Mi aspetto che la procedura vada bene e che la Croazia possa entrare nell’eurozona già il prossimo anno“, ha affermato il vice presidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, che sarà domani a Zagabria.

La Croazia aveva espresso il desiderio di adottare la moneta unica non appena è entrata a far parte dell’Ue, nel 2013. Ora è “pronta ad entrare nell’eurozona l’1 gennaio. Questo rafforzerà l’economia croata, a vantaggio dei suoi cittadini, delle imprese e della società nel suo insieme”, ha affermato in una nota il Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Questo “rafforzerà anche l’euro“, ha aggiunto.