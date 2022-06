Centinaia di feriti e vittime dopo il crollo di una tribuna della corrida in Colombia | VIDEO

MeteoWeb

Centinaia di persone sono rimaste ferite e altre sono morte dopo il crollo di una tribuna durante una corrida nella Colombia centrale, riferiscono i media locali. Una tribuna di legno piena di spettatori ha ceduto in un’arena nel comune di El Espinal, scatenando il panico generale.

L’incidente è avvenuto durante un tradizionale evento di “corraleja”, quando membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i tori. “Per il momento 4 persone sono morte: due donne, un uomo e un minore“, ha reso noto il governatore del dipartimento di Tolima. Ma si teme che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente.

Inoltre, un toro è scappato dall’arena e ha causato il panico nel comune. Il consigliere locale Iván Ferney Rojas ha affermato che l’ospedale e i servizi di ambulanza della città non sono stati in grado di far fronte al numero di feriti, riporta il quotidiano El Tiempo. “Abbiamo bisogno del supporto delle ambulanze e degli ospedali vicini”, ha affermato Rojas.

Nel video seguente, le immagini del momento del crollo della tribuna.