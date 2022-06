Incendi in Sicilia e Sardegna: decine di roghi nel Palermitano, Ogliastra e Sassarese

MeteoWeb

Altra giornata di incendi in Sicilia e Sardegna, alle prese con decine di roghi. Nel Palermitano, i Vigili del Fuoco e i forestali sono stati impegnati a combattere le fiamme a Partinico, Balestrate, Caccamo, Bolognetta e Misilmeri. Le squadre antincendio sono state impegnate per tutto il giorno a fronteggiare i vari fronti di fuoco a protezione delle abitazioni. Buona parte degli incendi, che hanno interessato la macchia mediterranea, sono di natura dolosa. Nel fine settimana cinque ettari di vegetazione sono andati in fiamme nel territorio di Bisacquino.

Undici incendi sono invece scoppiati oggi in Sardegna, tre dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale. Nel dettaglio, a Simaxis, in Provincia di Oristano, è intervenuto un elicottero dalla base di Fenosu. Qui le fiamme, prima di essere domate, hanno percorso circa due ettari di campi coltivati. Grosso rogo anche a Esporlatu, nel Sassarese, dove è stato richiesto l’intervento di tre mezzi aerei dalle basi di Anela, Bosa e Sorgono. Qui le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ma l’incendio ha già devastato circa quattro ettari tra boschi di roverella e pascoli. Incendio ancora attivo anche nelle campagne di Tortolì, in Ogliastra, dove le fiamme hanno percorso una superficie di mezzo ettaro di frutteti abbandonati. Sul posto un elicottero dalla base di San Cosimo.