Deraglia treno ad alta velocità in Cina, un morto | FOTO

MeteoWeb

Deragliato un treno ad alta velocità oggi nella provincia di Guizhou, nel Sud della Cina: una persona è morta e altre 8 sono rimaste ferite, secondo quanto riportano i media statali. Il treno, diretto verso la provincia del Guangdong, è deragliato a causa di detriti vicino a un tunnel, secondo l’emittente statale CCTV. La vittima è il macchinista mentre i feriti sono un controllore e 7 passeggeri, che sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita.