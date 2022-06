Il paragone meteo di Dimon: per l’ad di JPMorgan è in arrivo un “uragano economico”

MeteoWeb

Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan, multinazionale americana di servizi finanziari, si è affidato a paragoni meteorologici per descrivere quanto sta per accadere all’economia americana. Se nelle scorse settimane aveva parlato di “nuvole di tempesta”, ora la sua posizione è decisamente cambiata.

Dimon ha detto che sta preparando la sua banca per “l’uragano economico che è all’orizzonte” e ha consigliato agli investitori di fare altrettanto. “Sapete, ho dichiarato che ci sono nuvole tempestose, ma voglio cambiare quello che ho detto… è un uragano“, ha dichiarato Dimon, parlando a una conferenza a New York, secondo quanto riportato dalla Cnbc. Anche se le condizioni sembrano “buone” al momento, nessuno sa se l’uragano è “uno di quelli minori o la supertempesta Sandy“, ha aggiunto. “Sarà meglio reggersi forte. JPMorgan si sta preparando e saremo molto conservatori con il nostro bilancio“, ha detto ancora.

Le previsioni di Dimon, dunque, sono tutt’altro che buone. Basti ricordare che Sandy è tra gli uragani più devastanti della storia USA. Nel 2012, la tempesta ha devastato le zone costiere di New York e New Jersey, con inondazioni record in queste e altre aree del Paese, provocando oltre 100 vittime e 50 miliardi di danni.