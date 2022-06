Dipendenza da tabacco e altre sostanze: identificata rete cerebrale collegata all’interruzione

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato su Nature Medicine, le lesioni cerebrali che portano alla remissione spontanea della dipendenza da tabacco negli esseri umani colpiscono parte di una rete cerebrale comune. Ulteriori prove della comunanza di questa rete tra diverse dipendenze da sostanze suggeriscono un potenziale nuovo obiettivo per le terapie di neuromodulazione.

La dipendenza da sostanze è una crisi di salute pubblica e una delle principali cause di morte, in particolare tra i giovani. I trattamenti di neuromodulazione, come la lesione neurochirurgica e la stimolazione cerebrale, sono opzioni terapeutiche promettenti; tuttavia, l’assenza di un chiaro target terapeutico ne ha limitato l’efficacia. Lesioni cerebrali causate da lesioni, come un ictus, possono portare alla remissione della dipendenza in rare circostanze. Pertanto, le lesioni che si traducono in un beneficio terapeutico potrebbero potenzialmente aiutare a identificare bersagli efficaci per trattare la dipendenza.

Juho Joutsa, Michael Fox e colleghi hanno analizzato le scansioni cerebrali di 129 pazienti (60% maschi; età media 56 anni) dipendenti dal fumo nel momento in cui hanno subito un danno cerebrale localizzato, di cui 34 hanno successivamente sperimentato la remissione spontanea della dipendenza (definita come in grado di smettere facilmente di fumare subito dopo l’infortunio, senza evidenza di voglie o ricadute). Gli autori rivelano che sebbene le lesioni associate alla remissione si siano verificate in più posizioni nel cervello, potrebbero essere tutte mappate su una specifica rete cerebrale. Questa rete era riproducibile in altre sostanze d’abuso in gruppi indipendenti di persone con lesioni cerebrali. Ciò includeva persone con un rischio ridotto di dipendenza da alcol e casi clinici di lesioni che interrompevano la dipendenza da sostanze diverse dalla nicotina.

Gli autori concludono che questi risultati suggeriscono una rete cerebrale condivisa per la dipendenza attraverso diverse sostanze d’abuso, o potenzialmente tali, identifica nuovi bersagli per terapie di neuromodulazione volte a trattare la dipendenza. Tuttavia, continuano affermando che sono necessarie ulteriori ricerche, in particolare sui potenziali effetti collaterali che possono essere associati a questi obiettivi.