Le donne sono meno accreditate nella scienza rispetto agli uomini

Si osserva che le scienziate pubblicano e brevettano meno degli uomini ed è stato ipotizzato che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le donne ricevono meno riconoscimenti per i loro contributi scientifici. Il ruolo inizialmente non riconosciuto di Rosalind Franklin nella scoperta della struttura del DNA è solo un esempio di queste circostanze. Calcolare la misura in cui i contributi delle donne non vengono accreditati è difficile, perché è difficile misurare ciò che non c’è. Julia Lane e colleghi hanno affrontato questa sfida raccogliendo un ampio set di dati di team di ricerca, pubblicazioni e brevetti. Per verificare le loro scoperte, hanno anche condotto un’indagine sugli scienziati. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Secondo i risultati dello studio, le donne hanno meno probabilità di vedersi attribuire la paternità delle pubblicazioni scientifiche rispetto agli uomini. Il divario di genere nell’attribuzione si trova in quasi tutti i campi scientifici e le fasi della carriera. I risultati possono aiutare a spiegare le disparità ben documentate negli apparenti contributi di uomini e donne nel campo della scienza.

Gli autori hanno valutato i dati su 128.859 individui provenienti da 9.778 team negli Stati Uniti in un periodo di quattro anni (comprese le informazioni sul loro campo di ricerca e sulla fase di carriera) e hanno abbinato i nomi a 39.426 articoli di riviste e 7.675 brevetti. Hanno esaminato quante persone di un team sono mai diventate autrici e hanno scoperto che le donne rappresentano solo il 34,85% degli autori di un team, anche se costituiscono poco meno della metà della forza lavoro (48,25%). Allo stesso modo, le donne avevano meno probabilità degli uomini di essere nominate sui brevetti. I sondaggi hanno anche rivelato che le donne riferiscono che i loro contributi scientifici hanno meno probabilità di essere riconosciuti rispetto a quelli degli uomini, perché ritengono che il loro lavoro sia ignorato o non apprezzato.

Gli autori fanno notare alcune importanti precisazioni; ad esempio, i dati dei gruppi di ricerca studiati (delle università ad alta intensità di ricerca) potrebbero non rappresentare l’esperienza per tutti i ricercatori. Gli autori dello studio concludono che almeno parte del divario di genere osservato nella produzione scientifica potrebbe non essere dovuto a differenze nel contributo scientifico, ma a differenze nell’attribuzione.

“Le evidenze qui presentate sono coerenti con l’idea che le differenze di genere nella scienza possono essere auto-rafforzanti: che il destino vissuto da Rosalind Franklin e altre come lei ha scoraggiato numerose ricercatrici potenzialmente ad alto impatto dall’entrare nella scienza. La sottorappresentanza delle donne nelle posizioni di facoltà può essere il risultato di uno scoraggiamento precoce tra le giovani ricercatrici, se le donne hanno meno probabilità di essere riconosciute per i loro contributi, specialmente su progetti cardine, e di conseguenza hanno meno probabilità di avanzare nella loro carriera”, conclude lo studio.