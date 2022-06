E adesso bastano 53 Rubli per un Euro: la valuta russa non era così forte dal 2014

MeteoWeb

Un Euro si scambia oggi con 53 Rubli: non erano così pochi da otto anni, e cioè dall’autunno 2014. A metà marzo, dopo le prime sanzioni alla Russia, il Rublo era crollato al punto che per un Euro servivano 148 Rubli. Ad invertire la tendenza è stata la decisione di Putin di far pagare le materie prime in Rubli ai Paesi occidentali che avevano imposto le sanzioni, e da quel momento la valuta russa s’è rinforzata costantemente, non solo ritornando al valore precedente alla guerra in Ucraina (a gennaio-febbraio un Euro si scambiava con 87 Rubli), ma recuperando così tanto terreno da raggiungere oggi un massimo così ampio da 8 anni.

Analogo percorso sul Dollaro: per un Rublo adesso bastano 50 verdoni americani, anche qui per la prima volta dal 2014. La valuta russa si sta rafforzando a causa della crescita del prezzo del petrolio sui mercati internazionali: l’aumento dei prezzi delle materie prime sta enormemente rinforzando l’economia russa, che è ricca di giacimenti ed è basata sulle esportazioni.