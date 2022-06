Elicottero scomparso: riprese le ricerche sull’Appennino | VIDEO

MeteoWeb

Riprese nella zona di Pievelago, nel Modenese, le ricerche dell’elicottero disperso da ieri mattina sull’Appennino tosco-emiliano. Il velivolo, con 7 persone a bordo (sei passeggeri e il pilota) è decollato dall’aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca), diretto nel Trevigiano: faceva da giorni un servizio di spola tra le due aree per il trasporto di buyer stranieri in visita in aziende italiane. Le ricerche sono continuate fino a mezzanotte inoltrata ma poi sono state interrotte per riprendere alle prime luci dell’alba. Impegnato il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco, 118, guardia di finanza e protezione civile.

A corredo dell’articolo, di seguito, un video che mostra l’elicottero disperso, che appartiene alla società Avio srl con sede in provincia di Vicenza. La società svolge lavori a mezzo elicottero: è stata proprio la Avio srl, ad esempio, ad effettuare le riprese aeree dell’edizione del giro ciclistico d’Italia 2022 per essere trasmesse in televisione.