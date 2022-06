Energia, basterebbe parte del sole del Sahara per alimentare il mondo intero

MeteoWeb

Il sole che splende sul Sahara sarebbe più che sufficiente a fornire energia al mondo intero. Ha suscitato un interessante dibattitto un Tweet postato questa mattina da ‘World of Engineering‘. “Superficie nel deserto del Sahara necessaria per alimentare il mondo con l’energia solare (Centrale solare a concentrazione con 2.500 kWh/m² all’anno)“, si legge a corredo dell’immagine.

Surface area in the Sahara desert 🏜 required to power the world with solar energy (Concentrated solar power plant with 2,500 kWh/m² a year). pic.twitter.com/DbIAc5jGnK — World of Engineering (@engineers_feed) June 10, 2022

Al post su Twitter ha risposto anche Elon Musk, scrivendo che “La civiltà sarà per lo più alimentata a energia solare in futuro“. Un argomento quanto mai ‘caldo’ in un momento in cui l’energia, il rischio di razionamento e l’instabilità politica stanno mettendo a rischio la fornitura energetica dell’Occidente e non solo.