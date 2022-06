Eni potrà spedire petrolio venezuelano in Europa

MeteoWeb

La compagnia petrolifera italiana Eni e la spagnola Repsol potrebbero iniziare a spedire petrolio venezuelano in Europa il mese prossimo per compensare il greggio russo, hanno affermato cinque persone che hanno familiarità con la questione, secondo quanto riporta Reuters, riprendendo lo schema “oil-for-debt swap” (petrolio per debito) interrotto due anni fa quando Washington ha inasprito le sanzioni contro il Venezuela.

Il volume di petrolio che Eni e Repsol dovrebbero ricevere non è grande, ha detto una delle persone, e l’impatto sui prezzi globali del petrolio sarà modesto. Ma il via libera di Washington per riprendere i flussi di petrolio congelati a lungo dal Venezuela verso l’Europa potrebbe fornire una spinta simbolica al Presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha fatto cenno alle due società di riprendere le spedizioni in una lettera. L’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden spera che il greggio venezuelano possa aiutare l’Europa a ridurre la dipendenza dalla Russia e reindirizzare alcuni dei cargo venezuelani dalla Cina.

Le due compagnie energetiche europee, che hanno joint venture con la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA, possono conteggiare i carichi di greggio come risarcimento per debiti non pagati e dividendi in ritardo. Una condizione fondamentale, ha affermato una delle fonti, è che il petrolio ricevuto “deve andare in Europa. Non può essere rivenduto altrove“. Washington ritiene che PDVSA non trarrà vantaggio finanziario da queste transazioni senza contanti, a differenza delle attuali vendite di petrolio del Venezuela alla Cina, ha affermato la fonte.

Il Presidente venezuelano Maduro ha elogiato i “passi piccoli ma significativi” compiuti dagli Stati Uniti per “concedere licenze” alle compagnie petrolifere per operare in Venezuela, nell’ambito di un allentamento delle sanzioni economiche contro il Paese sudamericano. “Una settimana fa gli Stati Uniti hanno fatto piccoli ma significativi passi concedendo licenze alla (azienda americana) Chevron, (l’italiana) Eni e (la spagnola) Repsol per avviare i processi di produzione di gas e petrolio in Venezuela al fine di esportare ai suoi mercati naturali”, ha detto il Presidente in un’intervista a una stazione radio argentina.