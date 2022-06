L’ESA conferma: il 7 luglio il volo inaugurale del Vega C

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha confermato al momento che il nuovo lanciatore Vega C partirà dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese, il prossimo 7 luglio alle 13:13 ora italiana con il volo VV21. Vega-C è un razzo a corpo unico alto circa 35 metri e con una massa al decollo di 210 tonnellate. Il razzo è in grado di posizionare circa 2200 chili in un’orbita polare di riferimento di 700 chilometri.

Per il volo VV21, il carico utile principale di Vega-C sarà Lares-2, una missione scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) mentre altri 6 CubeSat costruiti da università e istituti di ricerca europei saranno orbitati come carichi utili secondari. L’ESA sottolinea che Vega C sarà in grado di ospitare carichi di diverse forme e dimensioni che vanno da più piccoli satelliti di un chilogrammo fino a un singolo grande carico utile.