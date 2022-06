L’ESA lascerà tutti a bocca aperta al Berlin International Airshow

Con il suo focus su innovazione, nuove tecnologie e sostenibilità, Berlin International Airshow attende migliaia di visitatori che non vedono l’ora di farsi incantare dallo spazio. Nel 2018 furono in 180.000 a partecipare all’evento, che ritorna il prossimo 22 giugno e rimane aperto fino al 26. L’Agenzia Spaziale Europea condividerà il Padiglione Spazio per presentare programmi, missioni e tecnologie più recenti nel cuore delle imprese spaziali europee. Il Padiglione metterà in evidenza anche le future opportunità commerciali nel settore spaziale per l’industria tedesca, europea e mondiale, concentrandosi su sostenibilità e cambiamenti climatici, digitalizzazione, innovazione, ricerca e sicurezza spaziale.