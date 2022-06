Esalazioni di gas nocivi in impianto chimico iraniano: 133 intossicati

MeteoWeb

A causa di un malfunzionamento in un impianto chimico a Firuzabad, in Iran, almeno 133 persone sono rimaste intossicate: lo riporta l’agenzia Isna. L’incidente sarebbe stato causato da una perdita di gas in uno dei serbatoi di ammoniaca. Le persone che hanno riportato problemi respiratori a causa dell’inalazione di gas nocivi sono state trasportate in ospedale. In 114 sono già stati dimessi. Non si segnalano decessi.