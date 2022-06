Tragedia a Rozzano: esplode camper, donna muore carbonizzata di fronte al marito inerme | VIDEO

MeteoWeb

Una donna di 77 anni, Vena Petruzzella, è morta nell’esplosione che ha distrutto il camper a bordo del quale viaggiava insieme al marito di 81 anni, originario di Ravenna, ora ricoverato al Policlinico di Milano in condizioni gravi. E’ accaduto nel primo pomeriggio, quando si è sentito un boato e si è alzata una colonna di fumo da via Boccaccio, zona industriale con capannoni, dove è presente un controviale adatto a parcheggiare. Sul posto è giunta una volante: l’equipaggio ha visto il caravan a fuoco e un uomo sul marciapiede, come è possibile vedere nella gallery scorrevole in alto e dal VIDEO in calce all’articolo.

Lui stesso ha raccontato che stava cucinando mentre la moglie dormiva quando si è verificata l’esplosione che lo ha sbalzato all’esterno. Intanto un vigile del fuoco libero dal servizio, che si trovava in zona con la sua famiglia, ha tentato di spegnere le fiamme, ma si è verificata un’ulteriore esplosione, a seguito della quale è rimasto fortunatamente illeso. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Nata a Cosenza, avrebbe compiuto ad agosto 78 anni.

Sul posto oltre alla polizia e alla polizia scientifica sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, dove sono presenti anche una falegnameria e un deposito di carta. Le fiamme e le esplosioni hanno infatti distrutto anche un altro camper parcheggiato accanto e causato danni a due capannoni ai lati della strada. L’uomo è stato trasportato in ambulanza con traumi gravi e ustioni sul 90% del corpo al Policlinico, mentre dal 118 hanno riferito che un 31enne, una delle persone intervenute sul posto e che aveva qualche bruciatura, ha rifiutato il ricovero. Il nucleo investigativo dei vigili del fuoco giunto sul posto sta cercando di stabilire le cause dell’esplosione, dovuta probabilmente al malfunzionamento delle bombole GPL.