L’estate anomala della Russia: arriva la neve. Il picco nel weekend | VIDEO

Diverse zone della Russia stanno vivendo un inizio di estate anomala, con neve e freddo. E le previsioni meteo per il 3 e il 4 giugno promettono ulteriori precipitazioni nevose.

Il Dipartimento per le situazioni di emergenza di Almaty ha avvertito dell’imminente deterioramento del tempo in montagna. Il dipartimento ha fatto appello a turisti e amanti delle escursioni in montagna: è stato chiesto loro di astenersi dal camminare:

Il 2 giugno, sulle montagne di Almaty, le raffiche di vento raggiungeranno i 15-20 metri al secondo. Il 3 giugno sono previste forti piogge, negli altopiani – neve. Temporale, grandine, burrasca in alcuni punti. Vento da nord-ovest con transizione verso nord-est. Le raffiche di vento raggiungeranno i 23-28 metri al secondo.

Le previsioni del tempo per il 3 giugno nella regione di Tomsk sono state pubblicate dal Centro di idrometeorologia e monitoraggio ambientale. Secondo i meteorologi, sono previste precipitazioni leggere, a volte moderate sotto forma di pioggia, di notte con nevischio, con raffiche di vento fino a 15 km/h.