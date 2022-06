Etna, emissione di cenere in corso: ritardi all’aeroporto di Catania | FOTO

MeteoWeb

Mentre prosegue l’emissione di cenere in corso dal tardo pomeriggio di ieri dal cratere di Sud-Est dell’Etna, si registrano ritardi all’aeroporto di Catania nei voli in arrivo e partenza. Al momento, secondo il sito dello scalo, soltanto un aereo, quello Wizz Air proveniente da Roma, è stato dirottato a Palermo. I ritardi sono dovuti alla limitazione di decolli e atterraggi, che cambiano al variare dell’emissione di cenere vulcanica, per la chiusura di uno spazio aereo dopo il bollettino per il volo (Vona) di colore rosso, il massimo livello di allerta, emesso ieri dall’INGV.