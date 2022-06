Etna: nuova intensa emissione di cenere dal Cratere di Sud/Est | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo una pausa di alcune ore, si è nuovamente intensificata l’emissione di cenere dal Cratere di Sud/Est dell’Etna. Il vulcano attivo più alto d’Europa ha generato una nube all’alba di questa mattina, quando l’Osservatorio Etneo INGV ha segnalato “forte attività stromboliana ai crateri sommitali ed emissione di cenere in corso“, emettendo un bollettino per il volo (VONA) di colore rosso, sceso ad arancione per alcune ore e in seguito riportato al massimo livello a partire dalle 11:50.

A corredo dell’articolo, di seguito, i video pubblicati da Salvatore Lo Giudice.