Etna in attività: la spettacolare immagine immortalata dal satellite

Sulla pagina Twitter dell’ESA è stato pubblicato un ‘avviso di eruzione‘ a correndo di una spettacolare immagine scattata ieri, la quale “mostra l’ultima attività sull’Etna in Italia, uno dei vulcani più attivi del mondo – si legge nel tweet –. L’immagine è stata elaborata utilizzando la banda infrarossa a onde corte della missione per mostrare l’attività in corso nel cratere“. Ad immortalare il vulcano siciliano è stato Copernicus, con il satellite Sentinel2.