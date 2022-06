L’Etna come la Luna: domani la spettacolare dimostrazione dell’ESA sul vulcano siciliano

MeteoWeb

Domani, alla presenza dei giornalisti, sull’Etna andrà in scena la dimostrazione di ARCHES Space-Analog Demonstration, nel contesto di una campagna di test di sistemi robotici autonomi e interconnessi, progettati per le future esplorazioni lunari e non solo. Della campagna fanno parte i test ESA relativi a un sistema di controllo avanzato grazie al quale gli astronauti potranno sperimentare il senso del tatto di un rover a terra.

La ARCHES Space-Analog Demonstration è un progetto multi-robot, portato a termine insieme grazie alla collaborazione di diverse agenzie, guidato da DLR. In particolare, il cuore della dimostrazione, sono tre test robotici dal vivo che si svolgeranno dal 27 giugno al 1° luglio, a un’altezza di 2.600 m sulle pendici dell’Etna, in un’area di 500 mq. Nel corso della dimostrazione diversi rover saranno comandati con connettività wireless da Catania, a 23 km di distanza.

Domani, 29 giugno, ai media verrà data la possibilità unica di partecipare alla dimostrazione robotica sull’Etna: il vulcano siciliano è stato scelto proprio grazia alle sue somiglianze con la superficie lunare. Noi di MeteoWeb ci saremo e documenteremo per i nostri lettori un evento unico nel suo genere, aggiornandovi con foto e video direttamente dalle pendici dell’Etna.

ARCHES

ARCHES, acronimo di Autonomous Robotic Networks to Help Modern Societies, è un ampio progetto di cui la dimostrazione di domani è solo una piccola parte. Il progetto, pensato dal centro di ricerca tedesco Helmholtz, ha l’obiettivo di sviluppare sistemi robotici autonomi e interconnessi diversificati per contribuire all’esplorazione di ambienti difficili e di vaste dimensioni, incentrati su applicazioni di esplorazione spaziale e in acque profonde.

I test dal vivo della campagna si basano su tre scenari, in linea con l’evoluzione dell’esplorazione lunare prevista: la “Missione Geologica I“, ovvero quella di domani sull’Etna, che rappresenta un periodo antecedente al Lunar Gateway, con rover lunari semi-autonomi sorvegliati dalla Terra durante la selezione di campioni geologici; la “Missione Geologica II“, prevista dopo la creazione del Gateway, in un momento in cui saranno disponibili telepresenza avanzata ad alta fedeltà e feedback tattile, utilizzati per recuperare cache di campioni raccolti nella missione precedente. Nell’ambito di questa missione, si svolgeranno i test Analog-1 di ESA. La dimostrazione della “Demomission LoFar (Parte III della missione ARCHES) “, che prevede un periodo in cui astronauti, astronaute e rover lavorano insieme sulla superficie lunare all’installazione di un’antenna in una posizione ottimale per l’astronomia lunare.