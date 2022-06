Il fegato rimane giovane: è come se avesse per sempre 3 anni di età | DETTAGLI

MeteoWeb

Il fegato è un organo essenziale che si occupa di eliminare le tossine nel corpo. Poiché si occupa costantemente di sostanze tossiche, è probabile che venga regolarmente danneggiato. Per ovviare a questo, il fegato ha una capacità unica tra gli organi di rigenerarsi dopo un danno. Poiché gran parte della capacità del corpo di guarire e rigenerarsi diminuisce con l’età, gli scienziati si sono chiesti se anche la capacità del fegato di rinnovarsi diminuisce con l’età.

Anche la natura del rinnovamento del fegato negli esseri umani è un mistero. I modelli animali hanno fornito risposte contraddittorie. “Alcuni studi hanno indicato la possibilità che le cellule del fegato siano longeve, mentre altri hanno mostrato un ricambio costante. Era chiaro per noi che se vogliamo sapere cosa succede negli esseri umani, dobbiamo trovare un modo per valutare direttamente l’età delle cellule epatiche umane”, afferma il Dott. Olaf Bergmann, leader del gruppo di ricerca presso il Center for Regenerative Therapies Dresden (CRTD) presso la Technische Universität di Dresda.

Il fegato umano rimane un organo giovane

Il team interdisciplinare di biologi, fisici, matematici e clinici guidato dal Dott. Bergmann ha analizzato i fegati di più individui morti tra i 20 e gli 84 anni. Sorprendentemente, il team ha dimostrato che le cellule del fegato di tutti i soggetti avevano più o meno la stessa età. “Non importa se hai 20 o 84 anni, il tuo fegato ha in media poco meno di tre anni”, spiega Bergmann. I risultati mostrano che l’adattamento della massa epatica alle esigenze dell’organismo è strettamente regolato attraverso la costante sostituzione delle cellule epatiche e che questo processo si mantiene anche nelle persone anziane. Questa continua sostituzione delle cellule del fegato è importante per vari aspetti della rigenerazione epatica e della formazione dei tumori.

Le cellule del fegato con più DNA si rinnovano di meno

Tuttavia, non tutte le cellule del nostro fegato sono così giovani. Una frazione di cellule può vivere fino a 10 anni prima di rinnovarsi. Questa sottopopolazione di cellule epatiche trasporta più DNA rispetto alle cellule tipiche. “La maggior parte delle nostre cellule ha due set di cromosomi, ma alcune cellule accumulano più DNA man mano che invecchiano. Alla fine, tali cellule possono trasportare quattro, otto o anche più set di cromosomi“, spiega Bergmann.

“Quando abbiamo confrontato le cellule epatiche tipiche con le cellule più ricche di DNA, abbiamo riscontrato differenze fondamentali nel loro rinnovamento. Le cellule tipiche si rinnovano circa una volta all’anno, mentre le cellule più ricche di DNA possono stare nel fegato fino a un decennio. Poiché questa frazione aumenta gradualmente con l’età, questo potrebbe essere un meccanismo protettivo che ci salvaguarda dall’accumulo di mutazioni dannose. Dobbiamo scoprire se esistono meccanismi simili nella malattia epatica cronica, che in alcuni casi può trasformarsi in cancro”, afferma Bergmann.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Cell Systems.