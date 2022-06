Festa della Repubblica: al via la parata, in testa personale sanitario ed elicottero del 118

MeteoWeb

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta assistendo dalla tribuna presidenziale alla parata del 2 giugno. Insieme al Capo dello Stato sono presenti il presidente del consiglio Mario Draghi, i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e molte altre autorità civili e militari. Tra gli altri partecipa il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, Lamberto Giannini.

In testa alla sfilata una rappresentanza di personale della sanità civile, novità della parata, tornata a celebrarsi quest’anno dopo due anni di stop per la pandemia, a simboleggiare tutti coloro che sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia. Ad accompagnare gli operatori, anche un elicottero del 118.

Complessivamente sfileranno in 5mila, tra personale militare e civile, ma anche 170 cavalli e 22 elicotteri e mezzi pesanti. Non mancherà il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori.