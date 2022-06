Oggi è la Festa Nazionale della Svezia: 499 anni da l’indipendenza dalla Danimarca

MeteoWeb

Oggi in Svezia è festa nazionale: come ogni anno, il 6 Giugno, il Paese celebra l’indipendenza dalla Danimarca che risale appunto al 6 giugno 1523, esattamente 499 anni fa. Per celebrare la festa nazionale della Svezia, oggi Google le dedica un bellissimo Doodle personalizzato, visibile nelle home page svedesi del motore di ricerca più famoso del mondo. Il doodle odierno, realizzato da Johan Gaussens, esalta le straordinarie bellezze naturalistiche della Svezia e l’armonia tra l’uomo e la natura nel Paese nordico, celebrando l’Allemansrätten, il “diritto pubblico di accesso”, un istituto giuridico del diritto svedese che che concede la facoltà ad ogni persona di godere della natura e di trarne vantaggio entro certi limiti.

La Svezia è una patria di bellezze mozzafiato e l’istituto dell’Allemansrätten consente agli svedesi di esplorare qualsiasi area naturale del Paese, guidando, campeggiando, navigando, sciando, raccogliendo frutti di bosco. In molti, infatti, celebrano la festa nazionale svedese proprio passeggiando nel cuore della natura, come il doodle di google vuole esaltare oggi la celebrazione, che nel Paese si completa con bande musicali ed esibizioni popolari tutte basate sull’identità svedese che vede bella bandiera gialla e blu il suo simbolo più rappresentativo.

La famiglia reale svedese, come ogni anno, si riunisce per onorare la giornata al museo all’aperto Skansen di Stoccolma.