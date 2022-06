Meteo, già finita la stagione delle piogge in Giappone: mai così breve da 1951

MeteoWeb

La stagione delle piogge non è mai durata così poco in Giappone. L’agenzia meteorologica nipponica Kishocho ha annunciato oggi che nella provincia del Kanto, che contiene Tokyo, la stagione delle piogge è terminata in maniera anticipata come non accadeva dal 1951.

La stagione delle piogge (tsuyu) è stata inoltre dichiarata conclusa anticipatamente anche per le province del Tokai, nel Giappone centrale, e per il Kyushu, nel sud del Paese. È stata la più breve stagione delle piogge della storia per queste tre regioni. Ed è solo la seconda volta, da quando si registrano queste statistiche, che la tsuyu termina nel mese di giugno. Secondo l’agenzia, è durata 18 giorni meno della media nel Kyushu, 22 giorni meno della media nel Kanto e nel Tokai.

La conclusione anticipata della stagione delle piogge rischia di creare problemi importanti, anche di approvvigionamento energetico in un momento già molto delicato, in cui il Paese ha chiesto ai cittadini di risparmiare energia. Quest’anno, il Giappone sta registrando anche temperature record per il mese di giugno.