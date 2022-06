Ford: profitti azzerati per il rincaro delle materie prime

MeteoWeb

Il SUV elettrico Mustang Mach-E, l’auto più venduta di Ford Motor Co. e altri modelli plug-in sono diventati non redditizi a causa dall’aumento dei costi delle materie prime, come si legge su Bloomberg. “Avevamo un profitto positivo quando abbiamo lanciato il Mach-E, ma i costi delle materie prime lo hanno spazzato via“, ha detto oggi il Chief Financial Officer John Lawler alla Deutsche Bank Global Automotive Conference, riferendosi al 2020, quando il veicolo è stato messo in vendita. “Registreremo una pressione sui profitti quando lanceremo i nostri veicoli elettrici, non saranno positivi“. Anche così, Ford vede “molte opportunità” per ridurre i costi del Mach-E e di altri veicoli elettrici, come un futuro SUV di medie dimensioni, ha affermato Lawler.

La società ha affermato che sta riprogettando il veicolo al volo per migliorarne i margini. La società ha anche aumentato i prezzi del Mach-E quest’anno, ha affermato, senza fornire dettagli. Ma il modello, che Ford sta richiamando per un difetto che potrebbe causarne l’interruzione, ora costa 25.000 dollari in più per la produzione rispetto a un SUV Edge equivalente a gas, ha affermato.

Il massimo dirigente finanziario di Ford ha aggiunto poi che la società sta assistendo a un aumento delle insolvenze sui prestiti automobilistici a causa dell’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse più elevati. Ha detto che le inadempienze sui prestiti sono state “molto basse” l’anno scorso, ma ora potrebbero tornare ai livelli pre-pandemia.