MeteoWeb

Un forte vento ha seminato danni a Matera nel pomeriggio di oggi, domenica 19 giugno. A farne le spese, sono stati soprattutto i commercianti che si trovano in Piazza Vittorio Veneto per il mercatino dell’usato. Le forti raffiche di vento hanno divelto i gazebo e fatto volare gli oggetti. Panico tra i turisti, raggiunti in alcuni casi dagli oggetti volanti: fortunatamente non si registrano feriti, ma solo tanta paura.

Tempestivo l’intervento della Polizia in auto di passanti e commercianti.