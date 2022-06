Frammenti di metallo nella pasta: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo a scopo precauzionale per un lotto di pasta fresca. La misura si è resa necessaria in seguito ad un controllo interno che ha rilevato la “possibile contaminazione da frammenti metallici”. Il lotto richiamato è il n°004/22 del prodotto Strozzapreti del Fumaiolo, venduto in pacchetti da 400gr, con data di scadenza indicata in 31/03/2023. La pasta richiamata è stata prodotta dall’azienda Fumaiolo SRL, nello stabilimento di via dei Laghi 32/b Alfero Verghereto (FC). Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a tutti i clienti di prestare massima attenzione e di non consumare il prodotto in questione, nel caso fosse già stato acquistato.