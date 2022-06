Frammenti di plastica in noto marchio di marmellata: “non consumare e riportare in negozio”

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per marmellata a marchio IKEA of Sweden AB. Si tratta, nello specifico, del prodotto venduto da IKEA con denominazione “SYLT JORDGUBB” Confettura di fragole bio, da 400 g.

La marmellata è stata richiamata a causa di “Possibile presenza di frammenti di plastica sui lotti riportanti le seguenti date di scadenza”:

2023-03-01,

2023-03-02,

2023-03-03,

2023-03-28.

Nelle avvertenze del modulo di richiamo si legge: “Si raccomanda di non consumare il prodotto riportante data di scadenza 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28 e di riportarlo in negozio per ottenere il rimborso completo. Non è richiesta la prova d’acquisto (scontrino)“.