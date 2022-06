Drammatica frana sul lago Powell: la causa potrebbe essere la siccità | VIDEO

MeteoWeb

Una drammatica frana si è verificata sul lato dello Utah del lago Powell – il secondo bacino idrico più grande degli USA- dove il livello dell’acqua ha continuato a scendere a causa delle condizioni di siccità incessante che attanagliano gran parte dell’Occidente.

Mila Carter, che ha girato il video visibile in calce all’articolo, ha riferito alla CNN che si stava dirigendo ad Antelope Point Marina con suo marito, Steve Carter, quando hanno notato che rocce e sabbia cadevano dalla scogliera vicino all’ingresso di Warm Creek. Hanno fermato la barca e hanno iniziato a scattare foto e un video che ha immortalato tutto lo svolgersi dell’evento.

“Non ci aspettavamo niente del genere“, ha detto Mila Carter alla CNN. Quando la sezione della scogliera si è staccata, suo marito è scappato per sicurezza. Una volta che la roccia è caduta nel lago, ha riferito ancora, si è formata una grande onda. “Sento che il video non ha catturato l’onda alla fine… è stato davvero impressionante”, ha detto. Nessuno è rimasto ferito nella loro barca, ha detto, aggiungendo che “Fortunatamente non c’era nessuno in giro“.

La frana arriva mentre il lago Powell continua a scendere a minimi prima impensabili, nel pieno della mega siccità causata dai cambiamenti climatici in Occidente. Il mese scorso, il governo federale ha annunciato che sta adottando misure di emergenza senza precedenti per aiutare ad aumentare i livelli dell’acqua nel bacino rilasciando più acqua a monte sul fiume Colorado, trattenendo l’acqua nello stesso lago Powell, invece di inviarla negli stati a valle.

Con circa il 26% di riempimento, il lago Powell è al livello più basso dal 1963, quando fu costruita la diga del Glen Canyon del lago e il serbatoio, vicino al confine tra Utah e Arizona, fu riempito. Tyler Knudsen, geologo senior dello Utah Geological Survey, ha affermato che è difficile dire così presto se la caduta massi del Memorial Day sia collegata alla siccità in corso, poiché le frane possono essere innescate da molti altri fattori esterni, tra cui precipitazioni, terremoti e sbalzi di temperatura. Anche l’azione delle onde delle barche o del vento, ha detto, può aiutare a erodere lentamente i pendii e potenzialmente innescare cadute di massi.

“Vediamo un aumento delle cadute di massi durante intense precipitazioni e terremoti, ma a quanto pare nessuna di queste condizioni esisteva al momento della caduta di massi nel video, quindi il suo fattore scatenante rimane sconosciuto“, ha detto Knudsen alla CNN. “Il calo del livello dell’acqua potrebbe sicuramente essere stato il fattore scatenante, ma, ancora una volta, non possiamo dirlo con certezza a questo punto“.

“Sappiamo che la creazione del lago Powell e le sue fluttuazioni storiche del livello dell’acqua hanno contribuito a un’elevata generazione di caduta massi“, ha affermato. Sia l’aumento che il calo dei livelli dell’acqua possono contribuire alle cadute di massi, ha aggiunto. L’innalzamento del livello dell’acqua può saturare le rocce lungo la costa e indebolire gli agenti cementanti che legano insieme la roccia, mentre il calo del livello dell’acqua può destabilizzare i pendii rimuovendo parte della pressione di confinamento delle rocce. Livelli bassi possono anche aumentare la pressione dell’acqua rimasta all’interno dell’ammasso roccioso emergente mentre cerca di equalizzare a un livello di giacimento inferiore.

“È possibile che alcune scogliere che ora vengono disidratate per la prima volta in oltre 40 anni stiano generando più frane? Sì, è possibile“, ha detto Knudsen. “È probabile che i bassi livelli d’acqua registrati stiano contribuendo alle recenti frane lungo le coste sfuggenti del lago Powell, ma è difficile collegare definitivamente una particolare caduta di massi esclusivamente al calo dei livelli dell’acqua“. Le cascate di roccia sono una parte importante dell’espansione naturale che continua a creare il Glen Canyon del lago, affermano gli esperti. Mentre è probabile che almeno un evento di frana di piccole dimensioni si verifichi ogni giorno da qualche parte all’interno del Glen Canyon, le cadute di massi più grandi – come quella a cui hanno assistito Mila Carter e suo marito – sono più rare.

“Dato che la grande maggioranza delle frane all’interno del Glen Canyon non è documentata, non abbiamo dati sufficienti per sviluppare una frequenza esatta o un intervallo di ricorrenza per eventi come questo“, ha affermato Knudsen. Ma cadute di massi più grandi, come questa, “probabilmente accadranno almeno una volta ogni pochi anni nel Glen Canyon“. Mentre il lago Powell e il suo vicino a valle, il lago Mead, il più grande bacino idrico del paese, continuano a diminuire a ritmi allarmanti, Mila Carter si considera fortunata ad aver avuto l’opportunità di godersi ancora il lago e cogliere questo momento. “Abbiamo avuto modo di vedere la natura, quanto è forte e quanto siamo piccoli”, ha detto.