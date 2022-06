Francia, morto misteriosamente il CEO di Biogroup Stéphane Eimer

MeteoWeb

E’ morto in circostanze misteriose a Parigi Stéphane Eimer, 52 anni, fondatore e amministratore delegato del gruppo di analisi mediche Biogroup. Il cadavere è stato ritrovato in strada, ai piedi dell’hotel Royal Monceau (VIII arrondissement), e gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto: al momento ipotizzano la caduta da un balcone. Eimer aveva una ricchezza stimata in 600 milioni di euro e la sua Biogroup, con 742 laboratori, è la più grande rete di laboratori di analisi cliniche francese, specializzata dall’inizio della pandemia nella realizzazione e nel processamento di tamponi molecolari. Negli ultimi 4 anni il suo fatturato è passato da 215 milioni di a 1,3 miliardi di euro, spinto in modo particolare dalla pandemia.