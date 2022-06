Freddo e neve: inizio inverno “da brividi” nel Sud-Est dell’Australia | FOTO

MeteoWeb

Mentre il Nord dell’Australia sta soffocando con temperature da record, il Sud-Est del Paese vive un inizio inverno particolarmente freddo. Nella prima settimana d’inverno meteorologico, la maggior parte delle città del Sud-Est ha sperimentato temperature più fredde del solito, associate anche a forti venti.

“È stato un inizio di inverno insolitamente freddo per l’Australia sud-orientale, tra cui Tasmania, Victoria e New South Wales e Queensland meridionale. Ciò è dovuto a una serie di fronti freddi che si sono spostati sul Sud-Est del Paese durante la prima settimana di giugno”, afferma il meteorologo di Weatherzone Ben Domenino.

Sydney ha vissuto la prima settimana di giugno più fredda degli ultimi 30 anni. “I primi sette giorni di giugno a Sydney non sono riusciti a raggiungere i +18,5°C. L’ultima volta che è successo è stato nel 1989, quindi è insolito avere così tanti giorni freschi senza che un periodo di clima più mite lo interrompa”, ha aggiunto. Queste temperature sono ben al di sotto della media, anche in pieno inverno.

Una serie di fronti freddi, inoltre, ha portato forti venti che hanno sferzato il Sud-Est. “A volte, le temperature sono state percepite più fredde di oltre 5°C rispetto alla temperatura dell’aria effettiva a causa del wind chill“, ha detto Domenino. Il freddo, diffuso in tutto il Sud-Est dell’Australia, ha portato anche importanti nevicate all’inizio dell’inverno in alcune località sciistiche.

Perché fa così freddo?

Responsabile di queste condizioni è stata una massa d’aria fredda proveniente da sud, un’ondata di freddo antartica. Un sistema di bassa pressione sulla Tasmania e sul Mar di Tasmania si è spostato verso est, con fronti freddi e depressioni che hanno attraversato il Sud-Est dell’Australia, portando pioggia e neve.

Non è insolito avere ondate di freddo che portano condizioni piovose e ventose in Tasmania, Victoria e New South Wales. Tuttavia, questa ondata di aria fredda è arrivata abbastanza presto e ha portato significativi quantitativi totali di precipitazioni e temperature persistenti al di sotto della media.

Queste condizioni danno qualche indicazione per un inverno particolarmente freddo? Le previsioni stagionali del Bureau of Meteorology suggeriscono che sono probabili condizioni più fresche del normale all’interno del Paese durante la stagione. Ciò è notevole poiché le condizioni medie con cui viene fatto il confronto sono per il periodo 1981–2018. Negli ultimi decenni l’Australia si è riscaldata in modo significativo, rendendo più insolite le condizioni più fredde della media.

Le previsioni per le precipitazioni sono per diffuse condizioni più piovose della media questo inverno. Ciò continua il pattern di condizioni piovose osservato negli ultimi mesi, che hanno provocato le devastanti inondazioni osservate a febbraio e marzo nel Queensland sudorientale e soprattutto nella costa del New South Wales.

Il clima dell’Australia è fortemente legato alle condizioni dell’Oceano Pacifico e Indiano in inverno e in primavera. Le prospettive fresche e piovose sono legate alla persistente La Niña e allo sviluppo previsto di un dipolo negativo dell’Oceano Indiano (un fenomeno climatico naturale che influenza i pattern di pioggia intorno all’Oceano Indiano). Entrambi questi fenomeni sono associati a temperature oceaniche più calde vicino all’Australia e favoriscono una maggiore umidità nel continente e sistemi di bassa pressione più forti nell’Australia meridionale. Ciò a sua volta aumenta la probabilità di condizioni più piovose del normale e temperature diurne più basse.

Le ondate di aria fredda come quelle attualmente in atto nel Sud-Est dell’Australia sono una parte normale della stagione fredda del Paese. E le previsioni suggeriscono che l’inverno 2022 potrebbe regalare più ondate di freddo di questo tipo del normale.

Caldo al nord

La situazione è invece molto diversa in alcune parti dell’Australia settentrionale dove si stanno verificando temperature record per il mese di giugno. Bradshaw nel Territorio del Nord ha raggiunto +37,8°C domenica 5 giugno, la seconda temperatura più alta mai registrata a giugno in Australia.

Domenino ha spiegato che le temperature insolitamente basse e alte erano collegate. A causa del modo in cui l’aria circola intorno ai sistemi meteorologici dell’Australia, i venti di sud-ovest e i fronti freddi che stanno investendo il Sud del Paese hanno “provocato un periodo di venti molto caldi da est sull’estremità superiore del Territorio del Nord, facendo salire le temperature”.