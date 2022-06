Gas, l’Europa si prepara al blocco totale dalla Russia ma Draghi in parlamento: “abbiamo fatto un grande lavoro”

MeteoWeb

L’Agenzia internazionale dell’Energia avverte l’Europa e la invita a prepararsi “immediatamente” alla completa interruzione delle esportazioni di Gas russo il prossimo inverno, esortando i governi a prendere misure per limitare la domanda e mantenere aperte le vecchie centrali nucleari. Lo ha fatto il capo dello Iea, Fatih Birol, in un’intervista al Financial Times. A suo giudizio, la decisione della Russia di ridurre le forniture di Gas ai Paesi europei nell’ultima settimana potrebbe essere un segnale precursore di ulteriori tagli, in quanto Mosca cerca di guadagnare “influenza” durante la sua guerra con l’Ucraina.

“L’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il Gas russo venga completamente tagliato“, ha dichiarato Birol. “Più ci avviciniamo all’inverno, più capiamo le intenzioni della Russia“, ha detto. “Credo che i tagli siano mirati a evitare che l’Europa riempia gli stoccaggi e ad aumentare la leva della Russia nei mesi invernali“. Lo Iea, che è finanziata principalmente dai membri dell’Ocse, è stata l’anno scorso uno dei primi organismi ufficiali ad accusare pubblicamente la Russia di aver manipolato le forniture di Gas all’Europa nel periodo precedente l’invasione dell’Ucraina. Secondo Birol, le misure di emergenza adottate questa settimana dai Paesi europei per ridurre la domanda di Gas, come l’accensione di vecchie centrali elettriche a carbone, sono giustificate dalla portata della crisi, nonostante le preoccupazioni per l’aumento delle emissioni di carbonio. Birol ha spiegato che a suo giudizio, l’aumento della produzione a carbone è “temporaneo” e aiuterà a preservare le forniture di Gas per il riscaldamento in inverno.