Gas: la Germania dice no al piano Ue per vietare nuove auto a combustibili fossili dal 2035

Il governo tedesco ha deciso di non accettare i piani dell’Unione Europea che hanno lo scopo di vietare la vendita di auto nuove con motori a combustione dal 2035. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze Christian Lindner. Nel tentativo di ridurre le emissioni di riscaldamento del pianeta del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, la Commissione europea ha proposto una riduzione del 100% delle emissioni di CO2 delle nuove auto entro il 2035. Ciò significa che a partire da quel momento sarà impossibile vendere auto con motore a combustione.

I legislatori del Parlamento europeo hanno sostenuto le proposte questo mese, prima che abbiano luogo i negoziati con i paesi dell’UE sulla legge finale. Intervenendo a un evento ospitato dall’associazione industriale tedesca BDI, Lindner ha affermato che continueranno ad esserci nicchie per i motori a combustione, quindi un divieto sarebbe sbagliato e ha affermato che il governo non sarebbe d’accordo con questa legislazione europea. Lindner ha inoltre dichiarato che la Germania sarà comunque un mercato leader per i veicoli elettrici.