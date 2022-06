Gas, incendio in impianto in Texas: impennata dei prezzi in Europa

MeteoWeb

Impennata dei prezzi del gas naturale in Europa, dopo un incendio in un grande terminal di esportazione in Texas (USA): le fiamme sono sotto controllo, ma gli effetti minacciano di aggravare ulteriormente la carenza di carburante a livello globale. I futures di riferimento scambiati ad Amsterdam che hanno interrotto una striscia di 6 giorni di ribasso, viaggiano ad un +15% con il prezzo che è a 91,7 euro al megawatt. I prezzi nel Regno Unito sono balzati di oltre il 39% a 180 penny al Mmbtu.

L’impianto di Freeport in Texas, che rappresenta circa un quinto di tutte le esportazioni statunitensi di gas naturale liquefatto, resterà chiuso per almeno 3 settimane. Gli USA hanno inviato quasi il 75% di tutto il loro GNL in Europa nei primi 4 mesi di quest’anno.