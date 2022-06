Perché Gazprom ha tagliato la fornitura di gas sul Nord Stream 1: flussi verso la Germania “bloccati” dal Canada

MeteoWeb

Una macchina utilizzata per mandare gas naturale russo in Germania è stata coinvolta nelle sanzioni canadesi imposte contro Mosca, provocando un forte calo dei flussi in un importante gasdotto russo e contribuendo a un aumento dei prezzi del gas naturale europeo.

Il colosso energetico russo Gazprom ha dichiarato ieri, 14 giugno, su Twitter che stava riducendo la quantità di gas che invia in Germania tramite il gasdotto Nord Stream di circa il 40% perché una turbina inviata per le riparazioni non era stata restituita “a tempo debito”. Ha detto di non poter fornire la quantità di gas normalmente mandata in Germania senza tale macchina.

Siemens Energy, il produttore della turbina con sede a Monaco, ha ampiamente confermato la versione di Gazprom. In una dichiarazione ha affermato di aver revisionato la turbina in una struttura specializzata a Montreal, ma che era “attualmente impossibile“ restituirla a Gazprom “a causa delle sanzioni imposte dal Canada“. Siemens Energy ha affermato di aver informato i governi canadese e tedesco della situazione e di “lavorare a una soluzione praticabile”.

L’intoppo ha contribuito a far salire i prezzi dei future sul gas naturale del 16% sulla borsa olandese TTF, a circa 97 euro per megawattora. Questo è meno della metà del massimo raggiunto a marzo, quando i timori di un taglio da parte di Mosca erano forti, ma comunque circa cinque volte il prezzo di un anno fa.

Aggiungendo ulteriore pressione al rialzo sui prezzi, un importante impianto di esportazione di gas naturale liquefatto in Texas, chiamato Freeport LNG, ha dichiarato che ci vorranno 90 giorni, molto più di quanto inizialmente previsto, prima di tornare alle operazioni parziali dopo l’incendio che l’ha colpito giorni fa. Negli ultimi mesi, Freeport LNG è stato un grande esportatore di gas naturale in Europa e altrove, contribuendo ad alleviare la crisi di approvvigionamento.

I due eventi sembravano rappresentare una piccola minaccia immediata per la Germania o l’Europa. L’estate è una stagione di domanda relativamente bassa di gas, utilizzato per il riscaldamento, e l’Europa ha rapidamente accumulato scorte in vista del prossimo inverno. “Non ci sono problemi di approvvigionamento imminenti“, ha affermato Henning Gloystein, direttore per l’energia, il clima e le risorse di Eurasia Group. Anche il Ministero tedesco dell’energia ha affermato che la sicurezza delle forniture di gas naturale è “garantita“.

Tuttavia, con la guerra in Ucraina che avanza e la Russia che è ancora un fornitore chiave di gas per l’Europa, qualsiasi interruzione si traduce rapidamente in turbolenze di mercato. L’Europa ha rapidamente accumulato le sue riserve di gas, sperando di scongiurare il timore di carenze o un taglio da parte della Russia che ha portato i prezzi a livelli astronomici, a partire dalla scorsa estate. Gli impianti di stoccaggio del gas nell’Unione Europea sono pieni per circa il 52%, il 10% in più rispetto a un anno fa. Nelle ultime settimane, l’Europa ha importato un surplus di gas attraverso gasdotti dalla Russia e altrove, e spedizioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e da altri fornitori.

Ora, ha detto Gloystein, l’incendio nella struttura in Texas e le azioni di Gazprom su Nord Stream sollevano dubbi sul fatto che il rapido riempimento dei depositi continuerà, portando a nuove preoccupazioni per “impennate di prezzo più gravi o addirittura carenze di forniture il prossimo inverno“.