Geoinformazione: Telespazio e BlackSky rafforzano la loro partnership globale

Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), e l’azienda americana BlackSky hanno firmato un nuovo accordo che rafforza la loro partnership globale e consente al gruppo Telespazio di commercializzare i prodotti e i servizi geospaziali di BlackSky ai clienti di tutto il mondo.

Il nuovo accordo consentirà alle società di Telespazio nel mondo, tra cui e-GEOS e GAF, di arricchire, in maniera non esclusiva, la propria offerta nel settore della geoinformazione con le immagini ad alta risoluzione e con alto tempo di rivista della costellazione BlackSky. Tali immagini completano e integrano le capacità di monitoraggio della costellazione radar italiana COSMO-SkyMed e COSMO-SkyMed di seconda generazione.

“E’ con grande piacere che rafforziamo la nostra partnership strategica con BlackSky“, ha dichiarato Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio. “Questo nuovo accordo coincide con la recente espansione della costellazione satellitare BlackSky Global, che ha raggiunto i 14 satelliti operativi, e aumenterà significativamente la nostra capacità di servire in modo ancora più efficace e completo i nostri clienti governativi e commerciali in Europa e nel mondo“.

“I clienti di tutto il mondo hanno una evidente esigenza: fornire in tempo reale intelligence e accesso a informazioni strategiche a supporto delle loro decisioni“, ha dichiarato Brian E. O’Toole, CEO di BlackSky. “Siamo lieti di collaborare con il gruppo Telespazio per fornire le nostre immagini, in grado di rispondere alle emergenti necessità delle aziende e cambiare così il modo in cui vediamo e comprendiamo il nostro pianeta“.

Il nuovo accordo siglato tra Telespazio e BlackSky rafforza la collaborazione avviata nel marzo 2018 nell’ambito di una più ampia iniziativa in ambito spaziale, che ha portato Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e la stessa BlackSky a creare la joint venture LeoStella, leader nello sviluppo e nella produzione di satelliti di piccole dimensioni.