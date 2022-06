Energia, Germania annuncia misure per ridurre consumo di gas: ritorno al carbone

MeteoWeb

Il Ministero dell’economia tedesco ha spiegato in una nota che “la situazione tesa e i prezzi elevati sono una diretta conseguenza della guerra di aggressione di Putin contro l’Ucraina. Non ci sono dubbi. Inoltre, è ovviamente la strategia di Putin creare turbativa, aumentare i prezzi e dividerci. Non lo permetteremo. Ci difendiamo in modo risoluto, preciso e ponderato”.

In vista della limitazione delle forniture di gas dalla Russia, il governo federale sta adottando ulteriori misure per risparmiare gas. In questo modo si ridurrà l’utilizzo del gas per la produzione di energia e l’industria e si riempiranno i serbatoi di stoccaggio.

Il ministro federale dell’economia e della protezione del clima Robert Habeck, ha precisato che “la situazione è grave. Stiamo quindi rafforzando ulteriormente le precauzioni e adottando ulteriori misure per ridurre il consumo di gas. Ciò significa che il consumo di gas deve continuare a diminuire, quindi è necessario immagazzinare più gas nei depositi, altrimenti le cose si faranno davvero strette in inverno. Ora faremo i prossimi passi. Da mesi stiamo affinando gli strumenti, creandone di nuovi e rimuovendo gli ostacoli esistenti. Stiamo accelerando l’espansione delle energie rinnovabili in un modo senza precedenti, stiamo spingendo attraverso lo stoccaggio del gas e guidando l’espansione del GNLterminali e misure di efficienza energetica. L’urgenza di questi compiti determina il nostro lavoro in corso. Ora tiriamo fuori e useremo un altro set di strumenti. Ridurremo il consumo di gas nel settore elettrico e nell’industria e forzeremo il riempimento dei serbatoi di stoccaggio. A seconda della situazione, adotteremo ulteriori misure“.

Panoramica delle misure aggiuntive per ridurre il consumo di gas:

Riduzione del gas nel settore elettrico

Per ridurre il consumo di gas, è necessario utilizzare meno gas per produrre elettricità. Invece, le centrali elettriche a carbone dovranno essere utilizzate di più. La relativa legge sulla disponibilità di centrali elettriche sostitutive, che lo rende possibile, è attualmente all’iter parlamentare e dovrà essere discussa dal Bundesrat l’8 luglio per poi entrare in vigore rapidamente. Allo stesso tempo, il Ministero Federale dell’Economia e della Protezione del Clima ( BMWK ) sta ora predisponendo il necessario regolamento ministeriale che attiverà la riserva di sostituzione del gas.

“Con la legge stiamo istituendo una riserva di sostituzione del gas a richiesta. E posso già dire che aboliremo la riserva di sostituzione del gas non appena entrerà in vigore la legge. Ciò significa, ad essere onesti, più centrali elettriche a carbone per un periodo di transizione. È amaro, ma in questa situazione è quasi necessario ridurre il consumo di gas. Dobbiamo e faremo tutto il possibile per immagazzinare più gas possibile in estate e in autunno. I serbatoi di stoccaggio del gas devono essere pieni in inverno. Questo ha la massima priorità“, ha affermato Habeck.

Con il Replacement Power Plant Availability Act, la riserva di sostituzione del gas sarà costituita per un periodo limitato fino al 31 marzo 2024. A tal fine è in corso il potenziamento delle centrali già a disposizione del sistema elettrico come riserva per poter rientrare nel mercato nel breve termine. In considerazione della struttura dei prezzi, ciò significa che le centrali elettriche a gas vengono espulse dal mercato. Il gas ha contribuito per circa il 15% alla produzione pubblica di elettricità nel 2021, ma è probabile che la quota sia inferiore nei primi mesi del 2022. Le misure per ridurre il consumo di gas possono aumentare la capacità di generazione di energia fino a 10 GW in una situazione critica di fornitura di gas, che riduce sostanzialmente il consumo di gas per la produzione di energia.

Per mettere in funzione le centrali sostitutive, gli operatori necessitano di un preavviso tecnico. Il ministro Habeck ha chiarito che gli operatori delle centrali elettriche dovrebbero prepararsi ora in modo che tutto sia pronto per l’uso il prima possibile.

Modello di asta del gas per la riduzione del gas industriale

In estate verrà lanciato un modello di asta del gas, che incoraggerà i consumatori di gas industriale a risparmiare gas. A tal fine, il market area manager Trading Hub Europe (THE), la Federal Network Agency (BNetzA) e la BMWK stanno sviluppando un prodotto energetico per il bilanciamento del gas che i clienti industriali possono utilizzare insieme ai loro fornitori per ridurre i propri consumi in situazioni di collo di bottiglia e rendere gas a disposizione del mercato in cambio di una remunerazione basata esclusivamente sul prezzo dell’energia (Demand side management). Ciò crea un meccanismo – simile a un’asta – che offre ai consumatori di gas industriale un incentivo a risparmiare gas, che a sua volta può essere utilizzato per lo stoccaggio. Il modello ha lo scopo di garantire che nel prossimo inverno siano disponibili quante più quantità di gas possibili per qualsiasi situazione di collo di bottiglia.

“Questo crea un incentivo a ridurre i consumi nell’industria in modo che ne sia disponibile di più per lo stoccaggio. Questo è urgente. Tutto ciò che consumiamo di meno aiuta. L’industria è un fattore chiave qui“, ha affermato Habeck.

Rafforzamento dello stoccaggio

Per garantire lo stoccaggio del gas, il governo federale metterà presto a disposizione ulteriori linee di credito KfW. Ciò consentirà inizialmente al gestore dell’area di mercato Trading Hub Europe THE la liquidità necessaria per acquistare gas e riempire gli impianti di stoccaggio. Il prestito è garantito da una garanzia federale.

Informazioni su THE : Trading Hub Europe GmbH ( THE ) è una filiale di undici operatori di reti del gas a lunga distanza e gestisce l’area di mercato tedesca come market area manager. I compiti principali di THE sono il bilanciamento della gestione dell’energia, il bilanciamento della gestione del gruppo e il funzionamento del punto di scambio virtuale. In questo modo THE esercita un compito di monopolio legale e legittimato e, dopo la modifica dell’Energy Industry Act ( EnWG ) , ha attuato misure per riempire gli impianti di stoccaggio del gas come richiesto.

Il fulcro dell’EnWG riveduto, entrato in vigore il 30 aprile 2022 , è che gli utenti degli impianti di stoccaggio del gas in Germania devono riempire le capacità che hanno prenotato per evitare posti vacanti. In caso di mancato riempimento, le capacità saranno ritirate dagli utenti e messe a disposizione di THE in qualità di gestore dell’area mercato. Ciò è già stato fatto per l’impianto di stoccaggio del gas di Rehden (vedi sotto). THE è quindi obbligato a riempire gradualmente gli impianti di stoccaggio del gas fino al 90 per cento entro il 1° dicembre 2022. Il livello di riempimento dovrebbe raggiungere almeno il 65% entro il 1° agosto e almeno l’80% entro il 1° ottobre. Il ILquindi o fa riempire i serbatoi di stoccaggio da altri operatori del mercato tramite apposita gara o acquista il gas stesso per stoccarlo.

Il governo federale e il ministero federale dell’economia e della protezione del clima hanno adottato da mesi un’ampia gamma di misure per rafforzare le precauzioni e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in Germania. Ciò include in particolare le seguenti misure:

Acquisto di gas

Nel marzo 2022, il Ministero Federale dell’Economia ha fatto acquisire il gestore dell’area di mercato THE Gas. Questo programma di acquisto è stato completato. Complessivamente sono stati acquisiti circa 950 milioni di m³ di gas naturale, che è stato portato in stoccaggio a fine maggio. Dal 18 marzo 2022 gli impianti di stoccaggio del gas sono stati in gran parte riforniti. Dopo i bassi livelli di stoccaggio in inverno, i livelli sono attualmente intorno al 56% e quindi al di sopra dei livelli di stoccaggio dell’anno precedente nello stesso periodo.

Garantire la liquidità degli operatori del mercato di acquisto del gas

Per garantire il funzionamento del mercato dell’energia – e quindi l’approvvigionamento energetico – e garantire la liquidità necessaria alle imprese particolarmente colpite dal forte aumento dei prezzi del gas, il governo federale ha fornito un sostegno con prestiti KfW .

Inoltre, il governo federale ha creato un nuovo strumento di sicurezza come parte dello scudo protettivo per le aziende colpite dalla guerra in Ucraina. Ciò coinvolge le società che commerciano elettricità, gas naturale e certificati di emissione sulle borse dei futures. Devono finanziare depositi cauzionali ( i cosiddetti margini ), che sono tanto più alti quanto più alti sono i prezzi. Affinché i commercianti di energia dispongano di liquidità sufficiente, il governo federale fornisce risorse finanziarie sotto forma di linee di credito da KfW e le assicura con una garanzia federale. Le consultazioni sul programma sono possibili dal 17 giugno 2022. L’applicazione può iniziare probabilmente alla fine di giugno 2022. Maggiori informazioni possono essere trovate qui .

Legge sullo stoccaggio del gas

Il 30 aprile è entrato in vigore il “Gas Storage Act” approvato dal Bundestag tedesco il 25 marzo. entrato in vigore. Per la prima volta regola che i serbatoi di accumulo del gas devono essere quasi completamente pieni all’inizio del periodo di riscaldamento per superare l’inverno in sicurezza. Per questo sono specificati i livelli di riempimento del calcestruzzo: i serbatoi di stoccaggio devono essere pieni dell’80% entro il 1° ottobre, del 90% entro il 1° novembre e ancora del 40% entro il 1° febbraio.

Di conseguenza, gli impianti di stoccaggio del gas sono già molto meglio riempiti rispetto agli anni precedenti, e questo dopo che i livelli di stoccaggio erano ai minimi storici all’inizio dell’anno.

Riempimento del più grande impianto di stoccaggio del gas a Rehden e di altri impianti di stoccaggio del gas

Al fine di garantire livelli di riempimento sufficienti negli impianti di stoccaggio del gas in Germania, il 1 giugno 2022 il ministro federale Robert Habeck ha emesso un regolamento ministeriale, entrato in vigore il 2 giugno 2022. Questa ordinanza consente di riempire in tempo utile depositi di livelli particolarmente bassi. Ciò significa che ora è possibile riempire anche il più grande impianto di stoccaggio del gas della Germania a Rehden, che in precedenza aveva livelli storicamente bassi. Lo stoccaggio è effettuato dal gestore dell’area di mercato Trading Hub Europe , che ora dovrebbe ricevere le linee di credito per lo stoccaggio ( vedi sopra). L’impianto di stoccaggio del gas a Rehden è di proprietà del Gruppo Gazprom Germania (in futuro SEFE , cfrqui ). A differenza dei serbatoi di altri proprietari, è stato riempito solo in piccola parte nel corso dei mesi; per mesi il livello di riempimento è stato solo del 2%. Solo attraverso le attività di THE nelle ultime settimane i livelli di riempimento sono nuovamente aumentati.

Rapida espansione dell’infrastruttura GNL

La Germania non ha ancora un porto dove poter sbarcare il gas liquido. Tuttavia, ciò è necessario per rafforzare l’approvvigionamento di gas da fonti non russe e diventare così indipendenti dalle importazioni russe. Il governo federale sta quindi portando avanti la costruzione dei cosiddetti terminali GNL galleggianti. In primo luogo, si è assicurata quattro navi speciali, le cosiddette FSRU, sulle quali il gas liquido viene riconvertito in gas. In secondo luogo, con un LNG Acceleration Act, ha creato i presupposti legali per accelerare la costruzione dei collegamenti necessari a terra affinché due delle quattro navi FSRU possano entrare in servizio in inverno e quindi GNLpuò essere immesso nella rete di distribuzione del gas tedesca. Tutte le persone coinvolte stanno lavorando sodo su questo.

Protezione dell’amministrazione fiduciaria GPG (ora Securing Energy for Europe GmbH, SEFE)

Al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in Germania, il governo federale si è assicurato l’amministrazione fiduciaria di Gazprom Germania a lungo termine trasferendo il precedente fiduciario ai sensi del diritto del commercio estero in un fiduciario ai sensi della legge sulla sicurezza energetica. Allo stesso tempo, il governo tedesco ha salvato dall’insolvenza la società, che aveva vacillato a causa delle sanzioni russe, con un prestito di 9-10 miliardi di euro. Con questo approccio, il governo federale mantiene la sua influenza su questa parte dell’infrastruttura energetica critica e impedisce che la sicurezza energetica sia messa in pericolo. Ulteriori informazioni e un elenco di domande frequenti sono disponibili qui .

Protezione dell’energia e delle imprese ad alta intensità di commercio

Al fine di sostenere le imprese ad alta intensità energetica e commerciale particolarmente colpite dall’aumento dei prezzi del gas naturale e dell’elettricità, è in arrivo un quarto programma nell’ambito dello scudo protettivo per le imprese colpite dalla guerra in Ucraina. Integra le tre misure di sostegno già avviate, costituite dai prestiti KfW, dal programma speciale di garanzia e dallo strumento di marginazione. Questo quarto programma per il contenimento temporaneo dei costi consente una sovvenzione ai costi limitata nel tempo e strettamente definita senza obbligo di rimborso. La necessaria approvazione ai sensi della legge sugli aiuti di Stato è attesa a breve, quindi si prevede che la domanda inizi nelle prossime settimane.