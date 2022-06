Germania, per il gas “la situazione è seria”: il Governo invita i cittadini a risparmiare energia elettrica

MeteoWeb

La situazione è “seria” per la Germania a seguito del taglio alle forniture di gas per il Paese attuati dal gruppo statale per l’energia russo Gazprom. E’ quanto dichiarato dal ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. Allo stesso tempo, il dicastero guidato dall’esponente dei Verdi ha comunicato che “la sicurezza” dell’approvvigionamento di gas per la Germania è ancora garantita. Le quantità necessarie di questa fonte di energia possono, infatti, essere reperite sul mercato, anche se a prezzi elevati. Come nota “Die Welt”, Gazprom ha ridotto le forniture attraverso il Nord Stream 1, gasdotto tra Russia e Germania attraverso il Baltico, in coincidenza con la visita a Kiev effettuata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e i presidenti di Francia e Romania, Emmanuel Macron e Klaus Iohannis.

Gazprom ha comunicato che continuerà a fornire gas alla Germania attraverso il Nord Stream 1 a volumi ridotti. Ogni giorno dovrebbe essere pompato attraverso il gasdotto soltanto un massimo di 67 milioni di metri cubi. Il gruppo ha giustificato la decisione con ritardi nei lavori di riparazione di alcune turbine dell’infrastruttura, ritardi imputabili alla multinazionale tedesca Siemens. Tuttavia, per il ministro Habeck, si tratta di una decisione politica e non di una necessità tecnica.

Nella giornata del 14 giugno, Gazprom aveva già annunciato che avrebbe ridotto il volume giornaliero di gas per la Germania precedentemente pianificato di circa il 40%, da 167 milioni a 100 milioni di metri cubi al giorno. Habeck ha quindi esortato nuovamente i connazionali al risparmio energetico per la necessità di riempire i depositi. “Ora è il momento, ogni kilowattora aiuta in questa situazione, non possiamo arrivare all’inverno con un livello di stoccaggio del gas troppo basso“, ha dichiarato il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco. L’esponente dei Verdi ha, infine, esortato i tedeschi a “non lasciarsi dividere“, perché questo è l’obiettivo del presidente russo, Vladimir Putin.