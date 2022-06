La Germania annuncia misure d’emergenza dopo i tagli di gas russo: “useremo più carbone”

MeteoWeb

La Germania adotterà misure di emergenza per garantire la fornitura di gas a fronte dei recenti tagli degli approvvigionamenti russi, in particolare con un maggiore utilizzo delle centrali a carbone: lo ha annunciato il governo tedesco. “Per ridurre il consumo di gas è necessario utilizzarne meno per generare elettricità. Le centrali elettriche a carbone dovranno essere utilizzate di più,” ha affermato il Ministero dell’Economia in una nota.

Si tratta della risposta agli annunci di questa settimana relativi a numerosi tagli alle forniture di gas da parte di Gazprom tramite Nord Stream, in un confronto tra Paesi occidentali e Russia, nel contesto della guerra in Ucraina. La decisione è un capovolgimento per la coalizione di governo tedesca, che aveva promesso di eliminare gradualmente il carbone entro il 2030. “È una scelta amara, ma è essenziale ridurre i consumi di gas,” ha affermato il Ministro dell’Economia ecologista Robert Habeck.