Spiegel: la Germania pensa a riconvertire parte del Nord Stream 2

Il governo tedesco sta valutando la possibilità di convertire parti del gasdotto Nord Stream 2 in un collegamento per un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) sulla costa del Mar Baltico.

Il settimanale Der Spiegel ha riferito oggi che il Ministero dell’Economia tedesco sta valutando la possibilità di espropriare la parte del sistema di gasdotti situata sul territorio tedesco e tagliarla dal resto del gasdotto. La Russia ha detto che sarebbe “materia per gli avvocati” se la Germania prendesse provvedimenti del genere.

Il colosso russo del gas Gazprom ha completato il gasdotto Nord Stream 2, progettato per raddoppiare il flusso di gas russo diretto alla Germania, alla fine dello scorso anno, ma non è ancora stato utilizzato. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che non sarebbe entrato in funzione dopo l’interruzione delle relazioni con Mosca prima dell’invasione russa dell’Ucraina.

I flussi di gas naturale dalla Russia sono in calo da settimane e la Germania, consapevole del rischio di carenze energetiche economicamente dannose, è alla ricerca di punti di sbarco di emergenza per il gas naturale liquefatto acquistato sul mercato spot mondiale. La Germania ha noleggiato quattro vettori specializzati, le cosiddette FSRU, per rigassificare il GNL in mare e immetterlo nei sistemi di gasdotti a terra. Un sito di sbarco nel Mar Baltico per integrare quelli di Wilhelmshaven e Brunsbuettel nel Mare del Nord amplierebbe la capacità.

La Germania orientale e meridionale dipende particolarmente dal gasdotto russo e trarrebbe vantaggio dalla diversificazione, ha affermato Spiegel. I gasdotti a terra che avrebbero trasportato il gas del Nord Stream 2 potrebbero essere riutilizzati.