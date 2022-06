I ghiacciai Thwaites e Pine Island non sono mai stati così ridotti come in questo momento

MeteoWeb

I ghiacciai Thwaites e Pine Island in contemporanea rapida ritirata dominano l’attuale perdita di ghiaccio nell’Antartide occidentale e sono implicati in scenari di deglaciazione. Sapere se questi ghiacciai erano sostanzialmente più piccoli a metà dell’Olocene e se siano successivamente tornati alle loro estensioni attuali è importante per valutare se l’attuale recessione del ghiaccio sia irreversibile o meno.

In uno studio pubblicato su Nature e condotto da un’equipe guidata da Scott Braddock, è stato ricostruito il cambiamento relativo del livello del mare dalle spiagge rialzate datate al radiocarbonio nei siti immediatamente al di sopra di questi ghiacciai, “permettendoci di esaminare la risposta della terra al carico e allo scarico di ghiaccio nel mare nella regione di Amundsen – spiegano i ricercatori -. Troviamo che il livello relativo del mare sia sceso costantemente negli ultimi 5,5 mila anni senza variazioni di velocità che caratterizzerebbero su larga scala la riespansione del ghiaccio. Inoltre, gli attuali tassi di innalzamento del substrato roccioso sono un ordine di grandezza maggiore rispetto al tasso di parentela a lungo termine dell’abbassamento del livello del mare, suggerendo un cambiamento nello scarico della crosta regionale e implicando che l’attuale deglaciazione potrebbe essere senza precedenti nel passato”.

Sebbene non si possano precludere piccole fluttuazioni della linea di messa a terra, “i nostri dati sono spiegati più facilmente dalla prima deglaciazione dell’Olocene seguita da posizioni del ghiaccio relativamente stabili fino a tempi recenti e implicano che Thwaites e Pine – precisano gli autori dello studio –. I ghiacciai dell’isola non sono mai stati sostanzialmente più piccoli di quelli attuali negli ultimi 5,5 mila anni”.