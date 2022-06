Esercitazioni e maschere antipolvere: il Giappone si prepara a una possibile eruzione del Monte Fuji

MeteoWeb

L’Agenzia nazionale di polizia si sta preparando a una possibile eruzione del Monte Fuji, la vetta più alta del Giappone. L’NPA sta cercando di acquistare maschere antipolvere da distribuire ai dipartimenti di polizia locali partendo dal presupposto che un’eruzione potrebbe diffondere cenere vulcanica non solo nelle aree vicine alla popolare destinazione escursionistica e turistica, ma anche nella regione metropolitana. “Dobbiamo fare i preparativi per un potenziale disastro complesso, come un’eruzione avvenuta dopo un enorme terremoto“, ha affermato un esperto citato dai media locali.

Nell’aprile 2020, un gruppo di lavoro del consiglio centrale di gestione dei disastri del governo ha elencato delle misure per gestire la cenere vulcanica proveniente da una possibile eruzione del Monte Fuji, 3.776 metri, che si trova a cavallo delle prefetture di Yamanashi e Shizuoka.

Se la direzione del vento fosse la stessa dell’eruzione dell’era Hoei del 1707, la cenere vulcanica potrebbe cadere nell’area metropolitana di Tokyo, interrompendo il traffico stradale e provocando interruzioni di corrente, ha affermato il gruppo di lavoro, che ha esortato le organizzazioni competenti a prendere in considerazione contromisure.

Nel giugno dello scorso anno, la Commissione nazionale di pubblica sicurezza e l’NPA hanno rivisto le loro contromisure in caso di calamità, aggiungendo per la prima volta l’approvvigionamento delle attrezzature necessarie per affrontare la cenere vulcanica. Circa 27 milioni di yen sono stati stanziati nel bilancio supplementare fiscale 2021 del governo per l’acquisto di articoli, tra cui circa 95.000 maschere antipolvere e circa 6.000 occhiali da utilizzare durante le attività di soccorso. Saranno forniti ai dipartimenti di polizia di 28 prefetture nell’area metropolitana di Tokyo e in altre regioni con vulcani attivi.

L’NPA stima che circa 36mila agenti di polizia dovrebbero essere mobilitati per condurre attività di soccorso e guidare gli sfollati in caso di eruzione. L’agenzia prevede di continuare a fornire maschere antipolvere e occhiali nell’anno fiscale 2023 e oltre.

Anche alcuni dipartimenti di polizia della prefettura hanno iniziato a fare i propri preparativi per una possibile eruzione. La polizia della prefettura di Kanagawa ha messo in sicurezza due pale gommate per rimuovere la cenere vulcanica dalle strade, mentre il dipartimento di polizia metropolitana di Tokyo ha aumentato il numero di generatori di corrente da utilizzare durante le interruzioni.

Anche i dipartimenti di polizia della prefettura di Kanagawa, Yamanashi e Shizuoka hanno condotto esercitazioni in vista di una possibile eruzione del Monte Fuji.

“Nella prevenzione dei disastri, è importante fare i preparativi presumendo uno scenario pessimistico, invece di essere vincolati da ipotesi,” ha affermato Takehiko Yamamura, manager del Disaster Prevention System Institute. La polizia dovrebbe mettere da parte le attrezzature necessarie in previsione degli effetti a lungo termine di un’eruzione del Monte Fuji, ha aggiunto. “È anche importante educare gli agenti di polizia sul campo su cosa accadrebbe in caso di eruzione e condividere le informazioni con i residenti locali,” ha affermato.