Oggi è la Giornata mondiale degli oceani, ONU: “serve azione collettiva”

Ricorre oggi, 8 giugno, la Giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992. Lo slogan di quest’anno è “Rivitalizzazione: un’azione collettiva per l’oceano“, con l’appello ai singoli di fare il possibile, nel proprio piccolo, a riparare i danni che l’umanità continua a infliggere alla vita marina e ai mezzi di sussistenza che l’oceano fornisce. La tutela dell’oceano è prevista anche dall’obiettivo 14 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile: conservare e utilizzare gli oceani, i mari e le risorse marine nel mondo. Per sostenere i Paesi in questo obiettivo, l’ONU ha proclamato il Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030).